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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:13
Doda написав:
Питання до представника: Неможливо поповнити депозити "Крок назустріч стандарт++++". Хоча місяць тому поповнювалися до 3-х сум від початкових.
так это и есть предел, раз уже пополнили на максимум - для вас он теперь не пополняется
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:04
Ліміт х3 використав не по всіх депозитах
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Doda
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:52
Київ. пр. Соборності, 1. Депозитки в наявності.
P.S. НАРЕШТІ змінили менеджерів. Тепер - швидко, приємно, з любов'ю.
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