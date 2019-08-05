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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:13
Doda написав:
Питання до представника: Неможливо поповнити депозити "Крок назустріч стандарт++++". Хоча місяць тому поповнювалися до 3-х сум від початкових.
так это и есть предел, раз уже пополнили на максимум - для вас он теперь не пополняется
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Lost
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:04
Ліміт х3 використав не по всіх депозитах
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Doda
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Додано: Вів 06 сер, 2019 13:52
Київ. пр. Соборності, 1. Депозитки в наявності.
P.S. НАРЕШТІ змінили менеджерів. Тепер - швидко, приємно, з любов'ю.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:15
Коллеги, подскажите плиз, в каких банках сейчас самые выгодные карты с деньгами "до востребования"?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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бульбик
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:39
бульбик написав:
Коллеги, подскажите плиз, в каких банках сейчас самые выгодные карты с деньгами "до востребования"?
Здесь. Депозитка, до 15%.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:39
При каком пополнении начнут быстрее капать проценты (будет проводка)?
1) Налом через кэшин-банкомат
2) Безналом через ИБ с карты другого укр. банка
PS Понятно, что второй способ удобнее ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Вів 06 сер, 2019 14:53
jay2004 написав: бульбик написав:
Коллеги, подскажите плиз, в каких банках сейчас самые выгодные карты с деньгами "до востребования"?
Здесь. Депозитка, до 15%.
А другие варианты?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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бульбик
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:00
бульбик
Глобус
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greenozon
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:02
бульбик написав:
А другие варианты?
Ещё Скай банк - 16% на минимальный остаток за месяц. Подойдёт, если другие варианты уже под фонд и надо пополнять в конце месяца, чтобы средства зря не болтались на карте.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:03
greenozon написав:бульбик
Глобус
Що дає краще глобус? Не дурить?
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tarasum
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