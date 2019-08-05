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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3472347334743475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:13

  Doda написав:Питання до представника: Неможливо поповнити депозити "Крок назустріч стандарт++++". Хоча місяць тому поповнювалися до 3-х сум від початкових.

так это и есть предел, раз уже пополнили на максимум - для вас он теперь не пополняется ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:04

Ліміт х3 використав не по всіх депозитах
Doda
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Київ. пр. Соборності, 1. Депозитки в наявності.

P.S. НАРЕШТІ змінили менеджерів. Тепер - швидко, приємно, з любов'ю.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите плиз, в каких банках сейчас самые выгодные карты с деньгами "до востребования"?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:39

  бульбик написав:Коллеги, подскажите плиз, в каких банках сейчас самые выгодные карты с деньгами "до востребования"?


Здесь. Депозитка, до 15%.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:39

Пополнение "Депозитки"

При каком пополнении начнут быстрее капать проценты (будет проводка)?

1) Налом через кэшин-банкомат
2) Безналом через ИБ с карты другого укр. банка

PS Понятно, что второй способ удобнее ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:53

  jay2004 написав:
  бульбик написав:Коллеги, подскажите плиз, в каких банках сейчас самые выгодные карты с деньгами "до востребования"?


Здесь. Депозитка, до 15%.


А другие варианты?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:00

бульбик

Глобус
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:А другие варианты?

Ещё Скай банк - 16% на минимальный остаток за месяц. Подойдёт, если другие варианты уже под фонд и надо пополнять в конце месяца, чтобы средства зря не болтались на карте.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:03

  greenozon написав:бульбик

Глобус

Що дає краще глобус? Не дурить?
tarasum
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