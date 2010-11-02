Сьогодні в ІБ Форварда побачив новинку, якої раніше не було -
секція Карти - появилась кнопка "Картки інших банків" із +
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:27
Сьогодні в ІБ Форварда побачив новинку, якої раніше не було -
секція Карти - появилась кнопка "Картки інших банків" із +
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:32
Ти ба!
ще й по існуючих картах додали новий функціонал -
-Управління лімітами
-Заблокувати карту
-Виписка по рахунку
-Реквізити рахунку (грн, свіфти)
-Управління SMS-сервісом
також є дві цифри: кредитні та власні кошти
і дві кнопки - перерахувати та поповнити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 06 сер, 2019 19:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
А возможность платить по ибану?
.......
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