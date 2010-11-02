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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3473347434753476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:27

Сьогодні в ІБ Форварда побачив новинку, якої раніше не було -

секція Карти - появилась кнопка "Картки інших банків" із +
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:32

Ти ба!

ще й по існуючих картах додали новий функціонал -
-Управління лімітами
-Заблокувати карту
-Виписка по рахунку
-Реквізити рахунку (грн, свіфти)
-Управління SMS-сервісом

також є дві цифри: кредитні та власні кошти
і дві кнопки - перерахувати та поповнити
:!: :idea:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

А возможность платить по ибану?
.......
Boundless
 
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