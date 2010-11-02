RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3473347434753476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:27

Сьогодні в ІБ Форварда побачив новинку, якої раніше не було -

секція Карти - появилась кнопка "Картки інших банків" із +
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:32

Ти ба!

ще й по існуючих картах додали новий функціонал -
-Управління лімітами
-Заблокувати карту
-Виписка по рахунку
-Реквізити рахунку (грн, свіфти)
-Управління SMS-сервісом

також є дві цифри: кредитні та власні кошти
і дві кнопки - перерахувати та поповнити
:!: :idea:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

А возможность платить по ибану?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:19

Я уже как полдня в приятном ауте - новый транзитный банк созрел! Всё работает и бесплатно 8)

Ещё думаю - чего это все молчат? Неужели никто не обновлялся? :shock:

P.S. p2p-пополнение - проводка сегодняшним днём!
Vorlon
 
Повідомлень: 7070
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:новый транзитный банк созрел

агааа... с ошалевшим финмоном?
Рекомендую больше 100К/мес не транзитить :wink: особенно через р2р и АТМ... хотя они дуреют и от 100К СЭПом типа через Алку, де до сих пор гроши ходят через транзитник
Дикие люди ж :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28828
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2306 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 22:33

  Vorlon написав:
Ещё думаю - чего это все молчат?


Поумнели скорей всего
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2453
З нами з: 04.02.12
Подякував: 197 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:46

  VLADPn написав:
  Vorlon написав:
Ещё думаю - чего это все молчат?


Поумнели скорей всего
пока не наступили на грабли,не стоит пирствовать. За прошлый месяц прошло через СЕП тут больше финмона,но ... пока молчок
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11549
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3473347434753476
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, Ferlakur, Flamingo, IDAN, rudnitep, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7423, 7424, 7425
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
74247 8891732
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 07:35
Alfa_Bank
Банк Глобус 1 ... 511, 512, 513
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5129 687426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 21:27
klug
Идея Банк 1 ... 1627, 1628, 1629
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16283 2316039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 20:21
demichh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14298)
07.08.2019 08:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.