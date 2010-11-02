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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3474347534763477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:46

  Vorlon написав:
  Stringer написав:
Кстати, кто-то уже менял по сроку Депозитку? С какой конечной датой сейчас выдают карты в отделениях?


Вчера поменял (Киев, пр. Соборности), 12/20.

Это конечно нехорошо, всего 1,4 года пользования :? .

P.S. Думаю, дуристика-квесты полностью провалились, и все Депозитки отправили по отделениям. НАКОНЕЦ-ТО. :)

Ибо в момент "квестов" - хотел привести 2 новых клиентов. Но не срослось :evil: .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:55

  Stringer написав:карты называть

Можно! Пункт "Изменить название" для каждой карты. Но нельзя банк изменить, если он неправильно подтягивается автоматом.

  Stringer написав:депозитки списывает п2п перевод в тот же день

Если терпит - делать в неопервремя вечером наверное... Или сторонним сервисом возможно (надо проверять).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:27

  Vorlon написав:Очень удобна привязка карт других банков, как в TAS2U.

Шарік прив'язували? Як він спримає Фарс - ПОС/П2П?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:32

KVV
Ещё не успел - все, кроме этой карты привязал. Но думаю разницы не будет по сравнению с TAS2U или Альфой...
Vorlon
 
Повідомлень: 7076
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:37

  Vorlon написав:
  Stringer написав:карты называть

Можно! Пункт "Изменить название" для каждой карты. Но нельзя банк изменить, если он неправильно подтягивается автоматом.

  Stringer написав:депозитки списывает п2п перевод в тот же день

Если терпит - делать в неопервремя вечером наверное... Или сторонним сервисом возможно (надо проверять).

Да, не увидел сразу, что можно поменять
И все таки, мы правильно друг друга поняли, что переводами п2п с карты другого банка на карту форварда - форвард списывает и зачисляет их в тот же день? И так же наоборот - перевод с депозитки на карту другого банка, все проводки тоже идут тем же днём?
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:50

Stringer
В опервремя - ИМХО да. Осталось выяснить его границы - до 18-ти наверное?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:03

  Vorlon написав:Stringer
В опервремя - ИМХО да. Осталось выяснить его границы - до 18-ти наверное?

Раньше было так: летнее время до 18, зимнее до 17... но почти год особо не пользовался сервисами форварда, а они много чего поменяли... там ещё с лимитами чехарда - 14999 максимальный платёж по п2п, 50000 вроде в день и непонятно, поднимается он или нет. Но зато эти лимиты убрали между своим счётами, а то вообще был беспредел - проще было себе самому в форварде сэп отправить, чем внутри банка перевести
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Stringer
 
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З нами з: 23.01.13
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