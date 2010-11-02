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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3475347634773478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:10

mustbe
Уже даже забыл - когда в последний раз я входил туда не со смартфона... А там такого нет точно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:23

Vorlon
Ну, кто-то - не любит Приват,
кто-то - не любит мобайл.
У каждого - свои табу )
mustbe
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Повідомлень: 2168
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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  #<1 ... 3475347634773478
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