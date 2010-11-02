mustbe
Уже даже забыл - когда в последний раз я входил туда не со смартфона... А там такого нет точно...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:10
mustbe
Уже даже забыл - когда в последний раз я входил туда не со смартфона... А там такого нет точно...
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:23
Vorlon
Ну, кто-то - не любит Приват,
кто-то - не любит мобайл.
У каждого - свои табу )
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