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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3475347634773478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:10

mustbe
Уже даже забыл - когда в последний раз я входил туда не со смартфона... А там такого нет точно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:23

Vorlon
Ну, кто-то - не любит Приват,
кто-то - не любит мобайл.
У каждого - свои табу )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:56

  mustbe написав:Можно ли как-то отключить смс-подтверждения на вход в ИБ ?

нет
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Stringer
 
Повідомлень: 9641
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:38

Депозит...

Прочитав предложения решил открыть в этом "банке" депозит.
Областной центр. Только один кредитный центр с терминалом. Пришел, получил карту "Депозитка". Получается, чтобы открыть депозит, нужно сначала завести деньги на карту.
И вот в областном центре с единственным отделением с этим единственным терминалом он, этот терминал, не работает уже два дня. И когда будет работать - неизвестно. В офисе сказали, что когда будет работать - неизвестно, звоните на горячую линию. Горячая линия голосом разбуженной и поэтому сердитой и плохослышащей бабы буркнула, что не знаю и знать не могу и надцать минут, зевая и засыпая на ходу мне втирала о кредитах.
Первый раз сталкиваюсь с таким "банком". В офисе уже три дня бесполезно сидят и, соответственно, ничего не делают три существа.
Как же люди гасят кредиты, например? Как банк работает без движения денег?
Hennady
 
Повідомлень: 80
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:43

  Hennady написав:Прочитав предложения решил открыть в этом "банке" депозит.
Областной центр. Только один кредитный центр с терминалом. Пришел, получил карту "Депозитка". Получается, чтобы открыть депозит, нужно сначала завести деньги на карту.
И вот в областном центре с единственным отделением с этим единственным терминалом он, этот терминал, не работает уже два дня. И когда будет работать - неизвестно. В офисе сказали, что когда будет работать - неизвестно, звоните на горячую линию. Горячая линия голосом разбуженной и поэтому сердитой и плохослышащей бабы буркнула, что не знаю и знать не могу и надцать минут, зевая и засыпая на ходу мне втирала о кредитах.
Первый раз сталкиваюсь с таким "банком". В офисе уже три дня бесполезно сидят и, соответственно, ничего не делают три существа.
Как же люди гасят кредиты, например? Как банк работает без движения денег?

Так безналом же. Быстро и бесплатно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Bosstone написав:Так безналом же. Быстро и бесплатно.

Просветите
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:09

  Hennady написав:
  Bosstone написав:Так безналом же. Быстро и бесплатно.

Просветите

У вас есть счета и карты в других банках?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:У вас есть счета и карты в других банках?

Да, Приват, например
Hennady
 
Повідомлень: 80
З нами з: 02.11.08
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  #<1 ... 3475347634773478
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