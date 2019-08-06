Додано: Сер 07 сер, 2019 18:38

Прочитав предложения решил открыть в этом "банке" депозит.

Областной центр. Только один кредитный центр с терминалом. Пришел, получил карту "Депозитка". Получается, чтобы открыть депозит, нужно сначала завести деньги на карту.

И вот в областном центре с единственным отделением с этим единственным терминалом он, этот терминал, не работает уже два дня. И когда будет работать - неизвестно. В офисе сказали, что когда будет работать - неизвестно, звоните на горячую линию. Горячая линия голосом разбуженной и поэтому сердитой и плохослышащей бабы буркнула, что не знаю и знать не могу и надцать минут, зевая и засыпая на ходу мне втирала о кредитах.

Первый раз сталкиваюсь с таким "банком". В офисе уже три дня бесполезно сидят и, соответственно, ничего не делают три существа.

Как же люди гасят кредиты, например? Как банк работает без движения денег?