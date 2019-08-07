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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:10
mustbe
Уже даже забыл - когда в последний раз я входил туда не со смартфона... А там такого нет точно...
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Vorlon
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Додано: Сер 07 сер, 2019 14:23
Vorlon
Ну, кто-то - не любит Приват,
кто-то - не любит мобайл.
У каждого - свои табу )
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mustbe
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Додано: Сер 07 сер, 2019 15:56
mustbe написав:
Можно ли как-то отключить смс-подтверждения на вход в ИБ ?
нет
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:38
Прочитав предложения решил открыть в этом "банке" депозит.
Областной центр. Только один кредитный центр с терминалом. Пришел, получил карту "Депозитка". Получается, чтобы открыть депозит, нужно сначала завести деньги на карту.
И вот в областном центре с единственным отделением с этим единственным терминалом он, этот терминал, не работает уже два дня. И когда будет работать - неизвестно. В офисе сказали, что когда будет работать - неизвестно, звоните на горячую линию. Горячая линия голосом разбуженной и поэтому сердитой и плохослышащей бабы буркнула, что не знаю и знать не могу и надцать минут, зевая и засыпая на ходу мне втирала о кредитах.
Первый раз сталкиваюсь с таким "банком". В офисе уже три дня бесполезно сидят и, соответственно, ничего не делают три существа.
Как же люди гасят кредиты, например? Как банк работает без движения денег?
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Hennady
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:43
Hennady написав:
Прочитав предложения решил открыть в этом "банке" депозит.
Областной центр. Только один кредитный центр с терминалом. Пришел, получил карту "Депозитка". Получается, чтобы открыть депозит, нужно сначала завести деньги на карту.
И вот в областном центре с единственным отделением с этим единственным терминалом он, этот терминал, не работает уже два дня. И когда будет работать - неизвестно. В офисе сказали, что когда будет работать - неизвестно, звоните на горячую линию. Горячая линия голосом разбуженной и поэтому сердитой и плохослышащей бабы буркнула, что не знаю и знать не могу и надцать минут, зевая и засыпая на ходу мне втирала о кредитах.
Первый раз сталкиваюсь с таким "банком". В офисе уже три дня бесполезно сидят и, соответственно, ничего не делают три существа.
Как же люди гасят кредиты, например? Как банк работает без движения денег?
Так безналом же. Быстро и бесплатно.
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Bosstone
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Додано: Сер 07 сер, 2019 19:03
Bosstone написав:
Так безналом же. Быстро и бесплатно.
Просветите
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Hennady
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Додано: Сер 07 сер, 2019 19:09
Hennady написав: Bosstone написав:
Так безналом же. Быстро и бесплатно.
Просветите
У вас есть счета и карты в других банках?
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Vorlon
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Додано: Сер 07 сер, 2019 19:52
Vorlon написав:
У вас есть счета и карты в других банках?
Да, Приват, например
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Hennady
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Додано: Сер 07 сер, 2019 20:25
Hennady написав: Vorlon написав:
У вас есть счета и карты в других банках?
Да, Приват, например
В П24 делаете Платёж по Украине. Реквизиты счёта в Форварде берете в ИБ или в договоре. Цена -3 грн. Уйдёт на следующий день.
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lel
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Додано: Сер 07 сер, 2019 20:28
Пополняете депозитку, а с нее в Интернет банкинге Форварда открываете депозит.
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demichh
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