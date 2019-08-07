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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:00
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, поправьте, если упустил, что в тарифах.
Хочу открыть депозитку неименную и БВК.
По депозитке нужно отказаться только от страховки «Захист від шахрайства» (откащ в отделении при оформлении или через горячку?)? Больше нет доп.платежей? Судя по тарифам смс бесплатное.
По БВК:
Есть 3 страховки и платное смс. Все можно отключить в отделении?
Может, что упустил из комплекта маст хев для свинорыла - пните, плз
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:42
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