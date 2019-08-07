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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:44
да прямо с подвязаной ща вроде можна
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v57
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Додано: Сер 07 сер, 2019 21:00
v57 написав:
да прямо с подвязаной ща вроде можна
0,5% примат же
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 07 сер, 2019 21:30
Коллеги, поправьте, если упустил, что в тарифах.
Хочу открыть депозитку неименную и БВК.
По депозитке нужно отказаться только от страховки «Захист від шахрайства» (откащ в отделении при оформлении или через горячку?)? Больше нет доп.платежей? Судя по тарифам смс бесплатное.
По БВК:
Есть 3 страховки и платное смс. Все можно отключить в отделении?
Может, что упустил из комплекта маст хев для свинорыла - пните, плз
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Menwyy
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Додано: Сер 07 сер, 2019 21:42
Мизантрóп написав: v57 написав:
да прямо с подвязаной ща вроде можна
0,5% примат же
ну вроде "примат например"
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v57
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:36
Мизантрóп написав: v57 написав:
да прямо с подвязаной ща вроде можна
0,5% примат же
А через ИБ Форварда с зарплатной КДВ на Депозитку? Приват все равно возьмет комиссию?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:48
octopus написав:А через ИБ Форварда с зарплатной КДВ на Депозитку? Приват все равно возьмет комиссию?
Приват візьме комісію.
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Zochan
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:02
Menwyy написав:
Коллеги, поправьте, если упустил, что в тарифах.
Хочу открыть депозитку неименную и БВК.
По депозитке нужно отказаться только от страховки «Захист від шахрайства» (откащ в отделении при оформлении или через горячку?)? Больше нет доп.платежей? Судя по тарифам смс бесплатное.
По БВК:
Есть 3 страховки и платное смс. Все можно отключить в отделении?
Может, что упустил из комплекта маст хев для свинорыла - пните, плз
Для настоящего свинорыла хватит Депозитки и поточного под депо. БВК - для чего платить 17 гривен абонплаты каждый месяц (дублируя карты)???
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jay2004
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:31
А за что 17 грн?смс отключаются серез кц
jay2004 написав: Menwyy написав:
Коллеги, поправьте, если упустил, что в тарифах.
Хочу открыть депозитку неименную и БВК.
По депозитке нужно отказаться только от страховки «Захист від шахрайства» (откащ в отделении при оформлении или через горячку?)? Больше нет доп.платежей? Судя по тарифам смс бесплатное.
По БВК:
Есть 3 страховки и платное смс. Все можно отключить в отделении?
Может, что упустил из комплекта маст хев для свинорыла - пните, плз
Для настоящего свинорыла хватит Депозитки и поточного под депо. БВК - для чего платить 17 гривен абонплаты каждый месяц (дублируя карты)???
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Menwyy
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:59
Menwyy
Вопрос шире - зачем вообще нужна БВК?
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Vorlon
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21
2 лимита на операции. Бесплатно.
Vorlon написав:Menwyy
Вопрос шире - зачем вообще нужна БВК?
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Menwyy
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Чет 08 сер, 2019 10:00
v57
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