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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3476347734783479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:44

да прямо с подвязаной ща вроде можна
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:00

  v57 написав:да прямо с подвязаной ща вроде можна

0,5% примат же
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, поправьте, если упустил, что в тарифах.

Хочу открыть депозитку неименную и БВК.

По депозитке нужно отказаться только от страховки «Захист від шахрайства» (откащ в отделении при оформлении или через горячку?)? Больше нет доп.платежей? Судя по тарифам смс бесплатное.

По БВК:
Есть 3 страховки и платное смс. Все можно отключить в отделении?

Может, что упустил из комплекта маст хев для свинорыла - пните, плз :)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:42

  Мизантрóп написав:
  v57 написав:да прямо с подвязаной ща вроде можна

0,5% примат же


ну вроде "примат например" :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:36

  Мизантрóп написав:
  v57 написав:да прямо с подвязаной ща вроде можна

0,5% примат же
А через ИБ Форварда с зарплатной КДВ на Депозитку? Приват все равно возьмет комиссию?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

octopus написав:А через ИБ Форварда с зарплатной КДВ на Депозитку? Приват все равно возьмет комиссию?

Приват візьме комісію.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:02

  Menwyy написав:Коллеги, поправьте, если упустил, что в тарифах.

Хочу открыть депозитку неименную и БВК.

По депозитке нужно отказаться только от страховки «Захист від шахрайства» (откащ в отделении при оформлении или через горячку?)? Больше нет доп.платежей? Судя по тарифам смс бесплатное.

По БВК:
Есть 3 страховки и платное смс. Все можно отключить в отделении?

Может, что упустил из комплекта маст хев для свинорыла - пните, плз :)


Для настоящего свинорыла хватит Депозитки и поточного под депо. БВК - для чего платить 17 гривен абонплаты каждый месяц (дублируя карты)???
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

А за что 17 грн?смс отключаются серез кц

jay2004 написав:
  Menwyy написав:Коллеги, поправьте, если упустил, что в тарифах.

Хочу открыть депозитку неименную и БВК.

По депозитке нужно отказаться только от страховки «Захист від шахрайства» (откащ в отделении при оформлении или через горячку?)? Больше нет доп.платежей? Судя по тарифам смс бесплатное.

По БВК:
Есть 3 страховки и платное смс. Все можно отключить в отделении?

Может, что упустил из комплекта маст хев для свинорыла - пните, плз :)


Для настоящего свинорыла хватит Депозитки и поточного под депо. БВК - для чего платить 17 гривен абонплаты каждый месяц (дублируя карты)???
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:59

Menwyy
Вопрос шире - зачем вообще нужна БВК?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

2 лимита на операции. Бесплатно.
Vorlon написав:Menwyy
Вопрос шире - зачем вообще нужна БВК?
Menwyy
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