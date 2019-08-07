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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:27
Кстати, на сайте, да и в отделении не нашли, нет тарифов по именной депозитке (неименных в нужном отделении пока нет). Никто не встречал полных тарифов?
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Menwyy
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