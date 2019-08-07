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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:27
Кстати, на сайте, да и в отделении не нашли, нет тарифов по именной депозитке (неименных в нужном отделении пока нет). Никто не встречал полных тарифов?
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Menwyy
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:51
Vorlon написав:Menwyy
Вопрос шире - зачем вообще нужна БВК?
Лимиты у них на карту, а не на ИНН.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:46
Навіщо поклали інтернет-банкінг?
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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