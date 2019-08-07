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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:27
Кстати, на сайте, да и в отделении не нашли, нет тарифов по именной депозитке (неименных в нужном отделении пока нет). Никто не встречал полных тарифов?
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Menwyy
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Додано: Чет 08 сер, 2019 13:51
Vorlon написав:Menwyy
Вопрос шире - зачем вообще нужна БВК?
Лимиты у них на карту, а не на ИНН.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 08 сер, 2019 15:46
Навіщо поклали інтернет-банкінг?
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Кочевник
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:04
Bosstone написав:
Так безналом же. Быстро и бесплатно.
Так правильно будет? :
Подвязать в ИБ Форварда Плативку Таса и Доходную Конкорда - вход выход без коммиса?
А карта КДВ А-банки на выход как будет?
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THB
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:24
THB
Да, только вход на плативку с комиссией. Но лучше сэпом.
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Bosstone
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:27
Вход на депозитку сэпом с другого банка бесплатен?
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Порт
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:41
Порт написав:
Вход на депозитку сэпом с другого банка бесплатен?
Спрашивал сегодня в отделении - объяснили,что они не разделяют в тарифах р2р и СЭП.
Но сам не пробовал.
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THB
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:44
Порт
Да, всё есть в тарифах!
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Vorlon
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:45
не разделяют
мож оно еще и как еквайринг идет?
Востаннє редагувалось v57
в Чет 08 сер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 16:45
THB написав: Порт написав:
Вход на депозитку сэпом с другого банка бесплатен?
Спрашивал сегодня в отделении - объяснили,что они не разделяют в тарифах р2р и СЭП.
Но сам не пробовал.
Да, все поступления на депозитку без комиссии за зачисление.
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Bosstone
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