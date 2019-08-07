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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3478347934803481>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кстати, на сайте, да и в отделении не нашли, нет тарифов по именной депозитке (неименных в нужном отделении пока нет). Никто не встречал полных тарифов?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:51

  Vorlon написав:Menwyy
Вопрос шире - зачем вообще нужна БВК?

Лимиты у них на карту, а не на ИНН.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4005
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 274 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Навіщо поклали інтернет-банкінг?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:04

  Bosstone написав:Так безналом же. Быстро и бесплатно.

Так правильно будет? :
Подвязать в ИБ Форварда Плативку Таса и Доходную Конкорда - вход выход без коммиса?
А карта КДВ А-банки на выход как будет?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:24

THB
Да, только вход на плативку с комиссией. Но лучше сэпом.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:27

Вход на депозитку сэпом с другого банка бесплатен?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:41

  Порт написав:Вход на депозитку сэпом с другого банка бесплатен?

Спрашивал сегодня в отделении - объяснили,что они не разделяют в тарифах р2р и СЭП.
Но сам не пробовал.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:44

Порт
Да, всё есть в тарифах!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:45

не разделяют
мож оно еще и как еквайринг идет? :)
Востаннє редагувалось v57 в Чет 08 сер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:45

  THB написав:
  Порт написав:Вход на депозитку сэпом с другого банка бесплатен?

Спрашивал сегодня в отделении - объяснили,что они не разделяют в тарифах р2р и СЭП.
Но сам не пробовал.

Да, все поступления на депозитку без комиссии за зачисление.
Bosstone
 
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