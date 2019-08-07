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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:51
THB написав:
Спрашивал сегодня в отделении
Интересно - зачем?
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Vorlon
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:00
Vorlon написав: THB написав:
Спрашивал сегодня в отделении
Интересно - зачем?
Получал депозитку.
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THB
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:17
THB
И? Всё есть в тарифах. А менеджеры многих банков часто несут чушь.
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Vorlon
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