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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3478347934803481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:51

  THB написав:Спрашивал сегодня в отделении

Интересно - зачем?
Vorlon
 
Повідомлень: 7090
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 709 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:00

  Vorlon написав:
  THB написав:Спрашивал сегодня в отделении

Интересно - зачем?

Получал депозитку.
THB
 
Повідомлень: 709
З нами з: 22.07.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:17

THB
И? Всё есть в тарифах. А менеджеры многих банков часто несут чушь.
Vorlon
 
Повідомлень: 7090
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3478347934803481
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