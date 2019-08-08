RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3478347934803481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:51

  THB написав:Спрашивал сегодня в отделении

Интересно - зачем?
Vorlon
 
Повідомлень: 7091
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:00

  Vorlon написав:
  THB написав:Спрашивал сегодня в отделении

Интересно - зачем?

Получал депозитку.
THB
 
Повідомлень: 709
З нами з: 22.07.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:17

THB
И? Всё есть в тарифах. А менеджеры многих банков часто несут чушь.
Vorlon
 
Повідомлень: 7091
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:22

  v57 написав:мож оно еще и как еквайринг идет? :)

Ага, МСС "Квіти " ;)
KVV
 
Повідомлень: 130
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Эх, какой банк без банковских карт? А Форвард - без пластика для перевыпуска карт Депозитки?
Пожалуйста, подвезите Депозиток на отделение №1 в Харькове на Армянском переулке. Месяц только начался, а пластика уже нету
Sinica
 
Повідомлень: 87
З нами з: 08.07.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3478347934803481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, ol_zy і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7431, 7432, 7433
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
74320 8897204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 23:37
ol_zy
Идея Банк 1 ... 1628, 1629, 1630
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16296 2317121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 23:09
antey718
А-Банк 1 ... 1312, 1313, 1314
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13136 1849876
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 21:21
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.