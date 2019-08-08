Интересно - зачем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:00
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:17
THB
И? Всё есть в тарифах. А менеджеры многих банков часто несут чушь.
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Эх, какой банк без банковских карт? А Форвард - без пластика для перевыпуска карт Депозитки?
Пожалуйста, подвезите Депозиток на отделение №1 в Харькове на Армянском переулке. Месяц только начался, а пластика уже нету
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Никто не знает, как ходят проводки по новому р2р? Если в пятницу вечером пополнить после 18.00 Депозитку, проценты будут капать с субботы или с понедельника?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:18
Andrew75
Уже обсуждали - проводка в опервремя со всеми вытекающими...
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