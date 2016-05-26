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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:51
THB написав:
Спрашивал сегодня в отделении
Интересно - зачем?
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Vorlon
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:00
Vorlon написав: THB написав:
Спрашивал сегодня в отделении
Интересно - зачем?
Получал депозитку.
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THB
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Додано: Чет 08 сер, 2019 17:17
THB
И? Всё есть в тарифах. А менеджеры многих банков часто несут чушь.
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Vorlon
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KVV
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:14
Эх, какой банк без банковских карт? А Форвард - без пластика для перевыпуска карт Депозитки?
Пожалуйста, подвезите Депозиток на отделение №1 в Харькове на Армянском переулке. Месяц только начался, а пластика уже нету
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Sinica
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:47
Никто не знает, как ходят проводки по новому р2р? Если в пятницу вечером пополнить после 18.00 Депозитку, проценты будут капать с субботы или с понедельника?
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Andrew75
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:18
Andrew75
Уже обсуждали - проводка в опервремя со всеми вытекающими...
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Vorlon
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:58
Stringer написав:
плохо, что с депозитки списывает п2п перевод в тот же день...
Чужим сервисом не на много лучше
Дата операції Дата валютування Опис операції
8/8/2019 9/8/2019
817 Списання з лок.ПК MC по номеру картки через інш.мережу зг.звіту від 12.08.2019
UKR KYIV tas2u deposit uah
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:25
vollena71 написав: Stringer написав:
плохо, что с депозитки списывает п2п перевод в тот же день...
Чужим сервисом не на много лучше
Дата операції Дата валютування Опис операції
8/8/2019 9/8/2019
817 Списання з лок.ПК MC по номеру картки через інш.мережу зг.звіту від 12.08.2019
UKR KYIV tas2u deposit uah
ну на следующий день многие списывают - это все равно лучше, чем в день операции...
тазик в этом плане был просто лапочкой
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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1
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:58
Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?
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guntherhouse777
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