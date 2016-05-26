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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3479348034813482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55

  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?
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Stringer
 
Повідомлень: 9656
З нами з: 23.01.13
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:А нафига, если смс бесплатный?

Не на всіх картках смс безкоштовні.
Zochan
 
Повідомлень: 296
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?

Это на Депозитке.
А на КК-17 грн.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4008
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 274 раз.
 
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  #<1 ... 3479348034813482
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