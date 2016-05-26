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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55
guntherhouse777 написав:
Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?
А нафига, если смс бесплатный?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33
Stringer написав:А нафига, если смс бесплатный?
Не на всіх картках смс безкоштовні.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58
Stringer написав: guntherhouse777 написав:
Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?
А нафига, если смс бесплатный?
Это на Депозитке.
А на КК-17 грн.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39
Повідомлення від банку надійшло про готівку без комісії в серпні - а деталі на сайті не поновлені
Якісь ліміти є чи граблі?
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