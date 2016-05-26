RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3479348034813482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55

  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9672
З нами з: 23.01.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:А нафига, если смс бесплатный?

Не на всіх картках смс безкоштовні.
Zochan
 
Повідомлень: 297
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?

Это на Депозитке.
А на КК-17 грн.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39

Повідомлення від банку надійшло про готівку без комісії в серпні - а деталі на сайті не поновлені

Якісь ліміти є чи граблі?
KVV
 
Повідомлень: 147
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22

Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh

По поводу КБ: будет что подобное этому
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3479348034813482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, la9, lubopytnaya, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7447, 7448, 7449
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
74487 8909350
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 14:00
mephala
Банк Земельний Капiтал 1 ... 25, 26, 27
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
260 50917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 13:22
Дядя Дима
Идея Банк 1 ... 1630, 1631, 1632
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16310 2318890
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 21:26
denmayer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74488)
12.08.2019 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.