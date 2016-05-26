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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55
guntherhouse777 написав:
Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?
А нафига, если смс бесплатный?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33
Stringer написав:А нафига, если смс бесплатный?
Не на всіх картках смс безкоштовні.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58
Stringer написав: guntherhouse777 написав:
Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?
А нафига, если смс бесплатный?
Это на Депозитке.
А на КК-17 грн.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39
Повідомлення від банку надійшло про готівку без комісії в серпні - а деталі на сайті не поновлені
Якісь ліміти є чи граблі?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22
Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh
По поводу КБ: будет что подобное этому https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:28
Хотелось бы все-таки увидеть официальные условия, а то может же быть и подобно этому https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/042019/off_um_a.pdf
.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:27
да, она - 5 операций свыше 100 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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