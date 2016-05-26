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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3479348034813482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55

  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9675
З нами з: 23.01.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:А нафига, если смс бесплатный?

Не на всіх картках смс безкоштовні.
Zochan
 
Повідомлень: 297
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?

Это на Депозитке.
А на КК-17 грн.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39

Повідомлення від банку надійшло про готівку без комісії в серпні - а деталі на сайті не поновлені

Якісь ліміти є чи граблі?
KVV
 
Повідомлень: 147
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22

Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh

По поводу КБ: будет что подобное этому
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:28

  guntherhouse777 написав:Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh

По поводу КБ: будет что подобное этому
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf

Хотелось бы все-таки увидеть официальные условия, а то может же быть и подобно этому https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/042019/off_um_a.pdf.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 2087
З нами з: 18.09.13
Подякував: 427 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:27

  guntherhouse777 написав:Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh

По поводу КБ: будет что подобное этому
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf

да, она - 5 операций свыше 100 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9675
З нами з: 23.01.13
Подякував: 275 раз.
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