А нафига, если смс бесплатный?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55
А нафига, если смс бесплатный?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не на всіх картках смс безкоштовні.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39
Повідомлення від банку надійшло про готівку без комісії в серпні - а деталі на сайті не поновлені
Якісь ліміти є чи граблі?
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22
Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або
По поводу КБ: будет что подобное этому
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:28
Хотелось бы все-таки увидеть официальные условия, а то может же быть и подобно этому
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:27
да, она - 5 операций свыше 100 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, kucher_oleg_ua, ramaz, sauvignon, slasva, Slx, TDK, vollena71, Vorlon, Кочевник, Вкладчик1234, Тракторист і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|