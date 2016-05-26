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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55
guntherhouse777 написав:
Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?
А нафига, если смс бесплатный?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33
Stringer написав:А нафига, если смс бесплатный?
Не на всіх картках смс безкоштовні.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58
Stringer написав: guntherhouse777 написав:
Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?
А нафига, если смс бесплатный?
Это на Депозитке.
А на КК-17 грн.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39
Повідомлення від банку надійшло про готівку без комісії в серпні - а деталі на сайті не поновлені
Якісь ліміти є чи граблі?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22
Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh
По поводу КБ: будет что подобное этому https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:28
Хотелось бы все-таки увидеть официальные условия, а то может же быть и подобно этому https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/042019/off_um_a.pdf
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6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:27
да, она - 5 операций свыше 100 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:43
Stringer написав:
да, она - 5 операций свыше 100 грн
Это на горячке сказали? По их словам срок действия с 12.08 по 30.09 и лимит кешбека 200грн за период действия акции. Хотя обычно действует ограничение как на обычный кешбек.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:48
vollena71 написав: Stringer написав:
да, она - 5 операций свыше 100 грн
Это на горячке сказали? По их словам срок действия с 12.08 по 30.09 и лимит кешбека 200грн за период действия акции. Хотя обычно действует ограничение как на обычный кешбек.
угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:57
Stringer написав: vollena71 написав: Stringer написав:
да, она - 5 операций свыше 100 грн
Это на горячке сказали? По их словам срок действия с 12.08 по 30.09 и лимит кешбека 200грн за период действия акции. Хотя обычно действует ограничение как на обычный кешбек.
угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,
Мені ще сказали, що обов'язкова умова - не менше 5-ти операцій, в т.ч. і в мережі Інтернет.
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