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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3480348134823483>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:55

  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9678
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Подякував: 275 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer написав:А нафига, если смс бесплатный?

Не на всіх картках смс безкоштовні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:58

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:Появились пуши...
Может, как у Аллы: на шарика?

А нафига, если смс бесплатный?

Это на Депозитке.
А на КК-17 грн.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:39

Повідомлення від банку надійшло про готівку без комісії в серпні - а деталі на сайті не поновлені

Якісь ліміти є чи граблі?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22

Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh

По поводу КБ: будет что подобное этому
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:28

  guntherhouse777 написав:Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh

По поводу КБ: будет что подобное этому
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf

Хотелось бы все-таки увидеть официальные условия, а то может же быть и подобно этому https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/042019/off_um_a.pdf.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:27

  guntherhouse777 написав:Пришло.
Лови момент! Готівка без комісії та 10% кеш-бек за покупки у серпні з кредиткою **** від Forward Bank! Деталі: 583 або https://goo.gl/JLVivh

По поводу КБ: будет что подобное этому
https://www.forward-bank.com/about/acti ... 0506/1.pdf

да, она - 5 операций свыше 100 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:43

  Stringer написав:да, она - 5 операций свыше 100 грн

Это на горячке сказали? По их словам срок действия с 12.08 по 30.09 и лимит кешбека 200грн за период действия акции. Хотя обычно действует ограничение как на обычный кешбек.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:48

  vollena71 написав:
  Stringer написав:да, она - 5 операций свыше 100 грн

Это на горячке сказали? По их словам срок действия с 12.08 по 30.09 и лимит кешбека 200грн за период действия акции. Хотя обычно действует ограничение как на обычный кешбек.

угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:57

  Stringer написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:да, она - 5 операций свыше 100 грн

Это на горячке сказали? По их словам срок действия с 12.08 по 30.09 и лимит кешбека 200грн за период действия акции. Хотя обычно действует ограничение как на обычный кешбек.

угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,


Мені ще сказали, що обов'язкова умова - не менше 5-ти операцій, в т.ч. і в мережі Інтернет.
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