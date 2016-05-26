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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3480348134823483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:06

  Stringer написав:угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,

Про зняття готівки щось казали?
KVV
 
Повідомлень: 149
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:08

  KVV написав:
  Stringer написав:угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,

Про зняття готівки щось казали?

я не спрашивал, мне это неинтересно... но по опыту могу сказать, что обычно рекламируя отсутствие комиссии при снятии с кредитки, банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Stringer
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 23.01.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30

  Stringer написав:банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает

Тобто грейс 30 днів?
KVV
 
Повідомлень: 149
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:32

  KVV написав:
  Stringer написав:банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает

Тобто грейс 30 днів?

по снятию налички грейс 0 дней и обязательное условие, что сумма каждого снятия должна быть не менше 1000 грн.
Bosstone
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 21.04.10
Подякував: 583 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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  #<1 ... 3480348134823483
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