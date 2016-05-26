|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:06
Stringer написав:
угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,
Про зняття готівки щось казали?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:08
KVV написав: Stringer написав:
угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,
Про зняття готівки щось казали?
я не спрашивал, мне это неинтересно... но по опыту могу сказать, что обычно рекламируя отсутствие комиссии при снятии с кредитки, банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9678
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30
Stringer написав:
банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
Тобто грейс 30 днів?
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:32
KVV написав: Stringer написав:
банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
Тобто грейс 30 днів?
по снятию налички грейс 0 дней и обязательное условие, что сумма каждого снятия должна быть не менше 1000 грн.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|261
|51035
|
|
|13155
|1852724
|
|
|74505
|8910446
|
|