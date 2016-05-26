Про зняття готівки щось казали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:06
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:08
я не спрашивал, мне это неинтересно... но по опыту могу сказать, что обычно рекламируя отсутствие комиссии при снятии с кредитки, банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:32
Додано: Пон 12 сер, 2019 18:29
все-таки до 30.09 и максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку;
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:31
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:51
Мені повідомлення прийшло в 12:01, і на той момент трьох верхніх ссилок ще не було на сайті
Готівку знімати з 0 грейсом не комільфо, а кб 10% - "не ужасно но и не отлично"
Додано: Пон 12 сер, 2019 18:54
Спасибо.
Отлично.
Пойдет.
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:38
Сегодня тестил додаток. При p2p переводе с депозитки на моню показало комиссию 0. Пульнул для пробы 10 гривен. Вечером отразилась операция по выписке с нулевой комиссией. В колл-центре упорно стоят на том, что комиссия 0,5%+5 гривен должна быть. Предполагают глюк. И после 19.08 0,5%+5 гривен останется. Завтра буду смотреть опять. Интересно: отменили комиссию за выход по p2p как у мони или действительно глючит додаток после последних обновлений?
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:13
Объясните, пожалуйста, вот какого х... вы теребите поддержку?
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