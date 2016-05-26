Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:06
Stringer написав:
угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,
Про зняття готівки щось казали?
KVV
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:08
KVV написав: Stringer написав:
угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,
Про зняття готівки щось казали?
я не спрашивал, мне это неинтересно... но по опыту могу сказать, что обычно рекламируя отсутствие комиссии при снятии с кредитки, банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
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Stringer
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30
Stringer написав:
банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
Тобто грейс 30 днів?
KVV
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:32
KVV написав: Stringer написав:
банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
Тобто грейс 30 днів?
по снятию налички грейс 0 дней и обязательное условие, что сумма каждого снятия должна быть не менше 1000 грн.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:29
vollena71 написав:
официальные условия .
https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/0819/Cash-back10.pdf
все-таки до 30.09 и максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку;
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:31
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:51
Мені повідомлення прийшло в 12:01, і на той момент трьох верхніх ссилок ще не було на сайті
Готівку знімати з 0 грейсом не комільфо, а кб 10% - "не ужасно но и не отлично"
KVV
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:54
guntherhouse777
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Додано: Пон 12 сер, 2019 19:38
Сегодня тестил додаток. При p2p переводе с депозитки на моню показало комиссию 0. Пульнул для пробы 10 гривен. Вечером отразилась операция по выписке с нулевой комиссией. В колл-центре упорно стоят на том, что комиссия 0,5%+5 гривен должна быть. Предполагают глюк. И после 19.08 0,5%+5 гривен останется. Завтра буду смотреть опять. Интересно: отменили комиссию за выход по p2p как у мони или действительно глючит додаток после последних обновлений?
Alessandr1974
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Додано: Пон 12 сер, 2019 20:13
Alessandr1974 написав:
Сегодня тестил додаток. При p2p переводе с депозитки на моню показало комиссию 0. Пульнул для пробы 10 гривен. Вечером отразилась операция по выписке с нулевой комиссией. В колл-центре упорно стоят на том, что комиссия 0,5%+5 гривен должна быть. Предполагают глюк. И после 19.08 0,5%+5 гривен останется. Завтра буду смотреть опять. Интересно: отменили комиссию за выход по p2p как у мони или действительно глючит додаток после последних обновлений?
Объясните, пожалуйста, вот какого х... вы теребите поддержку?
Vorlon
Повідомлень: 7099
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