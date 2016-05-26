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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3480348134823483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:06

  Stringer написав:угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,

Про зняття готівки щось казали?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:08

  KVV написав:
  Stringer написав:угу, мне сказали что до 30.08, да 200 грн потолок,

Про зняття готівки щось казали?

я не спрашивал, мне это неинтересно... но по опыту могу сказать, что обычно рекламируя отсутствие комиссии при снятии с кредитки, банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:30

  Stringer написав:банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает

Тобто грейс 30 днів?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:32

  KVV написав:
  Stringer написав:банки эти операции не включают в льготный период... чудес не бывает

Тобто грейс 30 днів?

по снятию налички грейс 0 дней и обязательное условие, что сумма каждого снятия должна быть не менше 1000 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:29

  vollena71 написав: официальные условия .

https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/0819/Cash-back10.pdf
все-таки до 30.09 и максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку;
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:31

  KVV написав:Про зняття готівки щось казали?

https://www.forward-bank.com/about/acti ... Misyac.pdf
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:51

  vollena71 написав:
  KVV написав:Про зняття готівки щось казали?

https://www.forward-bank.com/about/acti ... Misyac.pdf

Мені повідомлення прийшло в 12:01, і на той момент трьох верхніх ссилок ще не було на сайті

Готівку знімати з 0 грейсом не комільфо, а кб 10% - "не ужасно но и не отлично" :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:54

  vollena71 написав:
  vollena71 написав: официальные условия .

https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/0819/Cash-back10.pdf
все-таки до 30.09 и максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку;

Спасибо.
Отлично.
Пойдет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:38

Сегодня тестил додаток. При p2p переводе с депозитки на моню показало комиссию 0. Пульнул для пробы 10 гривен. Вечером отразилась операция по выписке с нулевой комиссией. В колл-центре упорно стоят на том, что комиссия 0,5%+5 гривен должна быть. Предполагают глюк. И после 19.08 0,5%+5 гривен останется. Завтра буду смотреть опять. Интересно: отменили комиссию за выход по p2p как у мони или действительно глючит додаток после последних обновлений?
Alessandr1974
 
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