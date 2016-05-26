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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3481348234833484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:24

  Vorlon написав:
  Alessandr1974 написав:Сегодня тестил додаток. При p2p переводе с депозитки на моню показало комиссию 0. Пульнул для пробы 10 гривен. Вечером отразилась операция по выписке с нулевой комиссией. В колл-центре упорно стоят на том, что комиссия 0,5%+5 гривен должна быть. Предполагают глюк. И после 19.08 0,5%+5 гривен останется. Завтра буду смотреть опять. Интересно: отменили комиссию за выход по p2p как у мони или действительно глючит додаток после последних обновлений?

Объясните, пожалуйста, вот какого х... вы теребили поддержку?

Всё предельно ясно и понятно, но только не для вас :(

Мне так по хамски отвечать не надо. Попуститесь немного в выражениях.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23

  Alessandr1974 написав:
  Vorlon написав:Объясните, пожалуйста, вот какого х... вы теребили поддержку?

Всё предельно ясно и понятно, но только не для вас :(

Мне так по хамски отвечать не надо. Попуститесь немного в выражениях.

Очередной Коваль нарисувався :)
Притчу прочитайте и немного подумайте
Одна маленькая птичка летела на юг.

Было очень холодно, птичка замерзла и упала на большое поле.

Мимо шла корова и навалила на нее большую кучу.

Птичка сначала хотела возмутиться, но так как куча была большая и теплая, через некоторое время она согрелась и начала чирикать.

Проходивший мимо кот услыхал пение и пошел на разведку.

Увидев птичку, он вытащил ее, отряхнул и съел!

Мораль:

1) Если кто-то на вас насрал, то это не значит, что он ваш враг.

2) Если кто-то вытащил вас из дерьма, то это не значит, что он ваш друг.

3) Когда тебе хорошо и тепло - сиди тихо и не чирикай.

curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:37

Та не вопрос, сидите в дерьме. Только потом не обижайтесь, когда постфактумом влепят то,что согласно правил, имеют право влепить.
Alessandr1974
 
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