Alessandr1974 написав:Сегодня тестил додаток. При p2p переводе с депозитки на моню показало комиссию 0. Пульнул для пробы 10 гривен. Вечером отразилась операция по выписке с нулевой комиссией. В колл-центре упорно стоят на том, что комиссия 0,5%+5 гривен должна быть. Предполагают глюк. И после 19.08 0,5%+5 гривен останется. Завтра буду смотреть опять. Интересно: отменили комиссию за выход по p2p как у мони или действительно глючит додаток после последних обновлений?
Объясните, пожалуйста, вот какого х... вы теребили поддержку?
Всё предельно ясно и понятно, но только не для вас
Мне так по хамски отвечать не надо. Попуститесь немного в выражениях.