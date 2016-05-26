Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:24
Vorlon написав: Alessandr1974 написав:
Сегодня тестил додаток. При p2p переводе с депозитки на моню показало комиссию 0. Пульнул для пробы 10 гривен. Вечером отразилась операция по выписке с нулевой комиссией. В колл-центре упорно стоят на том, что комиссия 0,5%+5 гривен должна быть. Предполагают глюк. И после 19.08 0,5%+5 гривен останется. Завтра буду смотреть опять. Интересно: отменили комиссию за выход по p2p как у мони или действительно глючит додаток после последних обновлений?
Объясните, пожалуйста, вот какого х... вы теребили поддержку?
Всё предельно ясно и понятно, но только не для вас
Мне так по хамски отвечать не надо. Попуститесь немного в выражениях.
Alessandr1974
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23
Alessandr1974 написав: Vorlon написав:
Объясните, пожалуйста, вот какого х... вы теребили поддержку?
Всё предельно ясно и понятно, но только не для вас
Мне так по хамски отвечать не надо. Попуститесь немного в выражениях.
Очередной Коваль нарисувався
Притчу прочитайте и немного подумайте
Одна маленькая птичка летела на юг.
Было очень холодно, птичка замерзла и упала на большое поле. Мимо шла корова и навалила на нее большую кучу. Птичка сначала хотела возмутиться, но так как куча была большая и теплая, через некоторое время она согрелась и начала чирикать. Проходивший мимо кот услыхал пение и пошел на разведку. Увидев птичку, он вытащил ее, отряхнул и съел! Мораль: 1) Если кто-то на вас насрал, то это не значит, что он ваш враг. 2) Если кто-то вытащил вас из дерьма, то это не значит, что он ваш друг. 3) Когда тебе хорошо и тепло - сиди тихо и не чирикай.
curiousobro
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:37
Та не вопрос, сидите в дерьме. Только потом не обижайтесь, когда постфактумом влепят то,что согласно правил, имеют право влепить.
Alessandr1974
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:05
Alessandr1974 написав:
Та не вопрос, сидите в дерьме. Только потом не обижайтесь, когда постфактумом влепят то,что согласно правил, имеют право влепить.
Я иногда почитываю форум мобильной связи-там есть воробышки,которые за копейку в Киевстаре воробья в поле до смерти загоняют.Тут кишмиш больше копейки-понимаете как свинорылов башню сносит)
никому не верю
sens
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