Одна маленькая птичка летела на юг.



Было очень холодно, птичка замерзла и упала на большое поле.



Мимо шла корова и навалила на нее большую кучу.



Птичка сначала хотела возмутиться, но так как куча была большая и теплая, через некоторое время она согрелась и начала чирикать.



Проходивший мимо кот услыхал пение и пошел на разведку.



Увидев птичку, он вытащил ее, отряхнул и съел!



Мораль:



1) Если кто-то на вас насрал, то это не значит, что он ваш враг.



2) Если кто-то вытащил вас из дерьма, то это не значит, что он ваш друг.



3) Когда тебе хорошо и тепло - сиди тихо и не чирикай.



