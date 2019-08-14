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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3481348234833484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:33

А басню почистили, что ли?
Зря, эзопов язык до сих пор очень актуален.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:40

  guntherhouse777 написав:А басню почистили, что ли?
Зря, эзопов язык до сих пор очень актуален.

Таки почистили :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:49

Не волнуйтесь - коллега всё равно не поймёт. Ещё может и официальное письмо в банк напишет с просьбой разобраться, объяснить происходящее и наказать виновных :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 7107
З нами з: 14.06.13
Подякував: 360 раз.
Подякували: 712 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:27

Да, горячка частенько живет своей жизнью,а мы - своей)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4029
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дорый день коллеги, подскажите, по карте депозитка снятие в чужих банкоматах без комиссии?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлень: 208
З нами з: 09.09.15
Подякував: 83 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Без, але блокується десь 15% від суми, що знімається. Поки не пройде списання зняття коштів.
Кочевник
 
Повідомлень: 887
З нами з: 16.02.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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