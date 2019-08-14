А басню почистили, что ли?
Зря, эзопов язык до сих пор очень актуален.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:33
А басню почистили, что ли?
Зря, эзопов язык до сих пор очень актуален.
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:40
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:49
Не волнуйтесь - коллега всё равно не поймёт. Ещё может и официальное письмо в банк напишет с просьбой разобраться, объяснить происходящее и наказать виновных
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дорый день коллеги, подскажите, по карте депозитка снятие в чужих банкоматах без комиссии?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Без, але блокується десь 15% від суми, що знімається. Поки не пройде списання зняття коштів.
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