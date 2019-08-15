И
Так 5 или 10%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 18:21
А чем отличаются
И
Так 5 или 10%?
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:34
кому пришло смс с 5% у тех кешбек 5%, кого проинформировали про 10% у тех 10. кстати, сегодня подтвердили мою трактовку максимума по кешбеку.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 20:53
1.если закинуть деньгу по p2p на депозитку в пятницу(завтра), то процент начнет капать с понедельника?
2. а если сегодня до 24-00?
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