RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3482348334843485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:21

А чем отличаются
https://www.forward-bank.com/about/acti ... -back5.pdf
И
https://www.forward-bank.com/about/acti ... back10.pdf
Так 5 или 10%?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:34

  guntherhouse777 написав:А чем отличаются
https://www.forward-bank.com/about/acti ... -back5.pdf
И
https://www.forward-bank.com/about/acti ... back10.pdf
Так 5 или 10%?

кому пришло смс с 5% у тех кешбек 5%, кого проинформировали про 10% у тех 10. кстати, сегодня подтвердили мою трактовку максимума по кешбеку.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 18.09.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:53

1.если закинуть деньгу по p2p на депозитку в пятницу(завтра), то процент начнет капать с понедельника?
2. а если сегодня до 24-00?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3482348334843485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, liliya_logical, novichok і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7475, 7476, 7477
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
74764 8927654
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 21:31
Kalgan
Універсал (Universal Bank) 1 ... 616, 617, 618
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6171 1418213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 20:37
nnallex
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 197, 198, 199
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1985 620576
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 15:36
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.