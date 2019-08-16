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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3482348334843485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:21

А чем отличаются
https://www.forward-bank.com/about/acti ... -back5.pdf
И
https://www.forward-bank.com/about/acti ... back10.pdf
Так 5 или 10%?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:34

  guntherhouse777 написав:А чем отличаются
https://www.forward-bank.com/about/acti ... -back5.pdf
И
https://www.forward-bank.com/about/acti ... back10.pdf
Так 5 или 10%?

кому пришло смс с 5% у тех кешбек 5%, кого проинформировали про 10% у тех 10. кстати, сегодня подтвердили мою трактовку максимума по кешбеку.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:53

1.если закинуть деньгу по p2p на депозитку в пятницу(завтра), то процент начнет капать с понедельника?
2. а если сегодня до 24-00?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:32

Подскажите, какую кредитку, на данный момент, лучше всего открыть, чтобы льготный период был до 55-60 дней и без комиссий. Например, как ТАСовская Б5?
Siris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:20

  novichok написав:1.если закинуть деньгу по p2p на депозитку в пятницу(завтра), то процент начнет капать с понедельника?
2. а если сегодня до 24-00?

Лично не проверял, но здесь писали, что форвардовский п2п списывает и зачисляет день в день, тоесть не важно в нерабочее время четверга или в опервремя пятницы будет платёж, проценты должны капать с субботы
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:20

  Stringer написав:
  novichok написав:1.если закинуть деньгу по p2p на депозитку в пятницу(завтра), то процент начнет капать с понедельника?
2. а если сегодня до 24-00?

Лично не проверял, но здесь писали, что форвардовский п2п списывает и зачисляет день в день, тоесть не важно в нерабочее время четверга или в опервремя пятницы будет платёж, проценты должны капать с субботы

По факту так.
Только вот нам еще офиц.регламенты зачисления от банки увидеть.
Может, офпред поможет?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:22

  vollena71 написав:
  vollena71 написав: официальные условия .

https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/0819/Cash-back10.pdf
все-таки до 30.09 и максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку;

мне ещё в первый день до обеда на запрос по этой акции (ещё не были опубликованы оф.условия) 3 оператора консультировали каждый по разному, начиная от версий выплаты только за оплаты больше 100грн. но не более 200, заканчивая мол только на первые 5 оплат в торговой сети (интернет не подходит), затрудняюсь объяснить почему :mrgreen: затем перезванивали с уточнениями, уже рассказывая по другому...

всётаки, максимальный размер кэшбека 200 грязными? больше 2000 для 10% кэшбека тратить смысла нет или таки "максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку", как сейчас трактуют?!? ;)
Lost
 
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