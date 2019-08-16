Додано: Суб 17 сер, 2019 13:22

vollena71 написав: vollena71 написав: официальные условия . официальные условия .

https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2019/0819/Cash-back10.pdf

все-таки до 30.09 и максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку; все-таки до 30.09 и максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку;

мне ещё в первый день до обеда на запрос по этой акции (ещё не были опубликованы оф.условия) 3 оператора консультировали каждый по разному, начиная от версий выплаты только за оплаты больше 100грн. но не более 200, заканчивая мол только на первые 5 оплат в торговой сети (интернет не подходит), затрудняюсь объяснить почемузатем перезванивали с уточнениями, уже рассказывая по другому...всётаки, максимальный размер кэшбека 200 грязными? больше 2000 для 10% кэшбека тратить смысла нет или таки "максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку", как сейчас трактуют?!?