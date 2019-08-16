И
Так 5 или 10%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 18:21
А чем отличаются
И
Так 5 или 10%?
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:34
кому пришло смс с 5% у тех кешбек 5%, кого проинформировали про 10% у тех 10. кстати, сегодня подтвердили мою трактовку максимума по кешбеку.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 20:53
1.если закинуть деньгу по p2p на депозитку в пятницу(завтра), то процент начнет капать с понедельника?
2. а если сегодня до 24-00?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:32
Подскажите, какую кредитку, на данный момент, лучше всего открыть, чтобы льготный период был до 55-60 дней и без комиссий. Например, как ТАСовская Б5?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:20
Лично не проверял, но здесь писали, что форвардовский п2п списывает и зачисляет день в день, тоесть не важно в нерабочее время четверга или в опервремя пятницы будет платёж, проценты должны капать с субботы
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:20
По факту так.
Только вот нам еще офиц.регламенты зачисления от банки увидеть.
Может, офпред поможет?
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:22
мне ещё в первый день до обеда на запрос по этой акции (ещё не были опубликованы оф.условия) 3 оператора консультировали каждый по разному, начиная от версий выплаты только за оплаты больше 100грн. но не более 200, заканчивая мол только на первые 5 оплат в торговой сети (интернет не подходит), затрудняюсь объяснить почему затем перезванивали с уточнениями, уже рассказывая по другому...
всётаки, максимальный размер кэшбека 200 грязными? больше 2000 для 10% кэшбека тратить смысла нет или таки "максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку", как сейчас трактуют?!?
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:31
в четверг перезвонили в ответ на запрос по мейлу, подтвердили, что "максимум на рівні обмежень, що діють для продуктів, які беруть участь у програмі лояльності Банку згідно з Додатком №3 до Умов надання та обслуговування платіжних карток Банку", а 200 для тех которые не имеют обычно кешбека. обещали провести дополнительно обучение на КЦ.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:27
А если выходной или праздничный день отправить р2р,например сегодня,в субботу, тогда с какого дня будут капать? С воскр или понед?
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:46
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