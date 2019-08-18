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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:42
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
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tarasum
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Додано: Нед 18 сер, 2019 11:17
tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:17
Stringer написав: tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
а коммунальные в portmone никто не проверял?!?
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Lost
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