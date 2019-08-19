|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:42
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 сер, 2019 11:17
tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9737
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 сер, 2019 23:17
Stringer написав: tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
а коммунальные в portmone никто не проверял?!?
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1360
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39
Lost написав: Stringer написав: tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
а коммунальные в portmone никто не проверял?!?
А чего его проверять?
4900
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4049
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|74906
|8939745
|
|
|13189
|1857781
|
Пон 19 сер, 2019 13:58
anis
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16318
|2320435
|
|