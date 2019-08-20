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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3483348434853486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:17

  tarasum написав:Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?

Да
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:17

  Stringer написав:
  tarasum написав:Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?

Да

а коммунальные в portmone никто не проверял?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39

  Lost написав:
  Stringer написав:
  tarasum написав:Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?

Да

а коммунальные в portmone никто не проверял?!?

А чего его проверять?
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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:15

Посмотрел условия вкладов "Крок назустрич стандарт" и "Пенсионный". Условия идентичны по процентным ставкам, выплате процентов ежемесячно. Отличия увидел только в том, что пенсионный в отличие от стандртного закрыт для пополнения, и у него бОльшая минимальная сумма (5000 вместо 1000).
В чем тогда смысл пенсионного вклада, у которого условия хуже, чем у стандартного? :?:
Или может быть, там какие-то плюшки, которых я не увидел?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:40

Tegularius
Мне в КЦ сказали, что при открытии пенсионного онлайн добавят еще 0,5%. Пенсионный открывают,если вам от 55, не пробовал сам, только информация.
Rovdof
 
Повідомлень: 71
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  #<1 ... 3483348434853486
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