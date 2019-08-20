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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Додано: Нед 18 сер, 2019 11:17
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:17
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:15
Посмотрел условия вкладов "Крок назустрич стандарт" и "Пенсионный". Условия идентичны по процентным ставкам, выплате процентов ежемесячно. Отличия увидел только в том, что пенсионный в отличие от стандртного закрыт для пополнения, и у него бОльшая минимальная сумма (5000 вместо 1000).
В чем тогда смысл пенсионного вклада, у которого условия хуже, чем у стандартного?
Или может быть, там какие-то плюшки, которых я не увидел?
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:40
Tegularius
Мне в КЦ сказали, что при открытии пенсионного онлайн добавят еще 0,5%. Пенсионный открывают,если вам от 55, не пробовал сам, только информация.
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