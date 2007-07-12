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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:42
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
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tarasum
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Додано: Нед 18 сер, 2019 11:17
tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:17
Stringer написав: tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
а коммунальные в portmone никто не проверял?!?
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Lost
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39
Lost написав: Stringer написав: tarasum написав:
Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
Да
а коммунальные в portmone никто не проверял?!?
А чего его проверять?
4900
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guntherhouse777
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Додано: Вів 20 сер, 2019 22:15
Посмотрел условия вкладов "Крок назустрич стандарт" и "Пенсионный". Условия идентичны по процентным ставкам, выплате процентов ежемесячно. Отличия увидел только в том, что пенсионный в отличие от стандртного закрыт для пополнения, и у него бОльшая минимальная сумма (5000 вместо 1000).
В чем тогда смысл пенсионного вклада, у которого условия хуже, чем у стандартного?
Или может быть, там какие-то плюшки, которых я не увидел?
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Tegularius
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Додано: Вів 20 сер, 2019 22:40
Tegularius
Мне в КЦ сказали, что при открытии пенсионного онлайн добавят еще 0,5%. Пенсионный открывают,если вам от 55, не пробовал сам, только информация.
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Rovdof
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:23
vollena71 написав:
кому пришло смс с 5% у тех кешбек 5%, кого проинформировали про 10% у тех 10. кстати, сегодня подтвердили мою трактовку максимума по кешбеку.
"Виключно при здійсненні від 5 (п’яти)
Операцій безготівкової покупки, якщо її
розмір більший або рівний 100,00 (сто) грн. "
если сделаю 4 покупки за месяц - ничего не получу ?
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J
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:35
J написав:
"Виключно при здійсненні від 5 (п’яти)
Операцій безготівкової покупки, якщо її
розмір більший або рівний 100,00 (сто) грн. "
если сделаю 4 покупки за месяц - ничего не получу ?
а вы как думаете?!? написано же черным по белому "від 5 (п’яти)"
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Lost
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