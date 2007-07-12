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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3483348434853486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?
tarasum
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Повідомлень: 214
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:17

  tarasum написав:Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?

Да
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Stringer
 
Повідомлень: 9742
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1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:17

  Stringer написав:
  tarasum написав:Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?

Да

а коммунальные в portmone никто не проверял?!?
Lost
 
Повідомлень: 1362
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:39

  Lost написав:
  Stringer написав:
  tarasum написав:Оплата в інтернеті підпадає під кешбек? Чи ні?

Да

а коммунальные в portmone никто не проверял?!?

А чего его проверять?
4900
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4056
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:15

Посмотрел условия вкладов "Крок назустрич стандарт" и "Пенсионный". Условия идентичны по процентным ставкам, выплате процентов ежемесячно. Отличия увидел только в том, что пенсионный в отличие от стандртного закрыт для пополнения, и у него бОльшая минимальная сумма (5000 вместо 1000).
В чем тогда смысл пенсионного вклада, у которого условия хуже, чем у стандартного? :?:
Или может быть, там какие-то плюшки, которых я не увидел?
Tegularius
 
Повідомлень: 913
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:40

Tegularius
Мне в КЦ сказали, что при открытии пенсионного онлайн добавят еще 0,5%. Пенсионный открывают,если вам от 55, не пробовал сам, только информация.
Rovdof
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:23

  vollena71 написав:
  guntherhouse777 написав:А чем отличаются
https://www.forward-bank.com/about/acti ... -back5.pdf
И
https://www.forward-bank.com/about/acti ... back10.pdf
Так 5 или 10%?

кому пришло смс с 5% у тех кешбек 5%, кого проинформировали про 10% у тех 10. кстати, сегодня подтвердили мою трактовку максимума по кешбеку.

"Виключно при здійсненні від 5 (п’яти)
Операцій безготівкової покупки, якщо її
розмір більший або рівний 100,00 (сто) грн. "


если сделаю 4 покупки за месяц - ничего не получу ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:"Виключно при здійсненні від 5 (п’яти)
Операцій безготівкової покупки, якщо її
розмір більший або рівний 100,00 (сто) грн. "

если сделаю 4 покупки за месяц - ничего не получу ?


а вы как думаете?!? написано же черным по белому "від 5 (п’яти)" :wink:
Lost
 
Повідомлень: 1362
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  #<1 ... 3483348434853486
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