|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:41
Viteos написав:
Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1251
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:23
Bosstone написав: Viteos написав:
Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28981
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2320 раз.
- Подякували: 3351 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|75072
|8953338
|
|
|5139
|690520
|
|
|6506
|1510951
|
|