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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 17:41
Viteos написав:
Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
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Bosstone
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Додано: Чет 22 сер, 2019 19:23
Bosstone написав: Viteos написав:
Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:14
clientage написав: Bosstone написав: Viteos написав:
Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн
Може, 150/30?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 22 сер, 2019 22:22
guntherhouse777 написав: clientage написав: Viteos написав:
Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
...
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн
Може, 150/30?
Я на 100К (причем СЭПом, где видны канцы адназначна
) писал объяснительную, и маимаєтки, лимузины и яхты СБ не понравилися. А отд-е №9 на Саксе после ентого расформировали как морально разложившееся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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