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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3484348534863487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:41

  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:23

  Bosstone написав:
  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)

И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:14

  clientage написав:
  Bosstone написав:
  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)

И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн :mrgreen:

Може, 150/30?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:22

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

...
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн :mrgreen:

Може, 150/30?

Я на 100К (причем СЭПом, где видны канцы адназначна 8) ) писал объяснительную, и маимаєтки, лимузины и яхты СБ не понравилися. А отд-е №9 на Саксе после ентого расформировали как морально разложившееся :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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