RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3484348534863487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:41

  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
Bosstone
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 21.04.10
Подякував: 591 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:23

  Bosstone написав:
  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)

И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28985
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2320 раз.
Подякували: 3351 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:14

  clientage написав:
  Bosstone написав:
  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)

И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн :mrgreen:

Може, 150/30?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 22:22

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

...
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн :mrgreen:

Може, 150/30?

Я на 100К (причем СЭПом, где видны канцы адназначна 8) ) писал объяснительную, и маимаєтки, лимузины и яхты СБ не понравилися. А отд-е №9 на Саксе после ентого расформировали как морально разложившееся :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28985
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2320 раз.
Подякували: 3351 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:07

  clientage написав:А отд-е №9 на Саксе после ентого расформировали как морально разложившееся :mrgreen: :mrgreen:

Так вот кто виноват, что отделение Сакс/Паньк прикрыли !
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 27.12.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:59

  Bosstone написав:
  Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)

+1
Viteos
 
Повідомлень: 56
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:02

Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)[/quote]
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн :mrgreen:[/quote]
Clientage, дякую, матиму на увазі. Не хочеться, щоб зручне для мене відділення теж прикрили:)
Viteos
 
Повідомлень: 56
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:10

Прийшло СМС від банку

Твій незабутній День Незалежності та щотижневий виграш подарунків
за 5 транзакцій від 100 грн. по картці Mastercard! Деталі 583 або https://is/gd/Rwh9dy
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5768
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3484348534863487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, sauvignon, TASCOMBANK і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7509, 7510, 7511
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
75101 8955575
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 12:27
Siris
А-Банк 1 ... 1321, 1322, 1323
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13227 1861016
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 11:26
Олег1964
Юнекс Банк 1 ... 167, 168, 169
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1682 360128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 09:53
unex_bank_press

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75102)
23.08.2019 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.